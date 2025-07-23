Захарова процитировала Библию, комментируя отмену концерта дирижера Гергиева в Италии

Высказываясь о ситуации, дипломат процитировала библейское выражение.

«Не мечите бисер перед свиньями», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия гордится такими талантами, как Гергиев. Обращаясь к организаторам отмены концерта, Захарова задалась вопросом, решили ли они внутренние проблемы и привели ли в порядок дела на Украине, добавила «Москва 24».