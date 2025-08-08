Президент Украины Владимир Зеленский стремится встретиться с российским лидером Владимром Путиным, чтобы устроить шоу и выпросить помощь у Запада. Такое мнение высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube-канале .

«Зеленский хочет, чтобы у него была возможность выступить перед СМИ. Это последний шанс, который он может получить. Он хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему, чтобы его поддержали финансами и оружием», — заявил Хеннингсен.

По мнению аналитика, Зеленский боится сторонников жесткой линии по Украине и поэтому не идет ни на какие уступки, опасаясь получить негативную реакцию. Он знает, что эти сторонники представляют угрозу его жизни и его администрации.

Европейские лидеры выразили разочарование мягкой позицией Дональда Трампа по отношению к России. В ЕС были шокированы планами американского президента провести встречу с российским лидером. Его обвинили в том, что он не «произвел давления на Путина».