«Это невероятный момент». Британцы восхитились поступком дагестанцев
Британцы восхитились спасением ребенка из упавшей в реку машины в Дагестане
Читатели британской газеты The Sun восхитились поступком российских мужчин, которые спасли из тонущего в реке автомобиля ребенка и его мать. История произошла в Махачкале накануне.
Автомобиль потерял управление из-за гололеда и свалился в канал. Машина плыла и медленно погружалась в воду. Прохожие бросились на помощь, мужчины смогли вытащить из тонущего автомобиля сначала ребенка, потом помогли матери.
Историю невероятного спасения опубликовала британская газета. Читатели назвали неравнодушных дагестанцев героями, а сам факт спасения — невероятным и потрясающим.
«Это невероятный момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал», — написали комментаторы.
В материале сообщили, что видео спасения ребенка в Махачкале стало вирусным в Сети. Имена всех героев пока неизвестны.