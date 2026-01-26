«Это невероятный момент». Британцы восхитились поступком дагестанцев

Британцы восхитились спасением ребенка из упавшей в реку машины в Дагестане

Читатели британской газеты The Sun восхитились поступком российских мужчин, которые спасли из тонущего в реке автомобиля ребенка и его мать. История произошла в Махачкале накануне.

Автомобиль потерял управление из-за гололеда и свалился в канал. Машина плыла и медленно погружалась в воду. Прохожие бросились на помощь, мужчины смогли вытащить из тонущего автомобиля сначала ребенка, потом помогли матери.

Историю невероятного спасения опубликовала британская газета. Читатели назвали неравнодушных дагестанцев героями, а сам факт спасения — невероятным и потрясающим.

«Это невероятный момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал», — написали комментаторы.

В материале сообщили, что видео спасения ребенка в Махачкале стало вирусным в Сети. Имена всех героев пока неизвестны.