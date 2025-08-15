«Это неожиданно». В США связали успехи России на СВО с саммитом на Аляске

Переговорные позиции России на предстоящем саммите на Аляске усилятся благодаря успешному ведению боевых действий в зоне спецоперации. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция [президента России Владимира] Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад», — сказал он.

Миршаймер добавил, что украинские войска при этом испытывают серьезные трудности на фронте. Это может ослабить позиции Украины за столом переговоров.

Президент США Дональд Трамп встретится с Путиным в Анкоридже 15 августа в 22:30 по московскому времени. Сначала лидеры пообщаются тет-а-тет, потом с участием делегаций, а затем продолжат переговоры за рабочим завтраком.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по итогам этой встречи Путин и Трамп не будут подписывать документы. Они сообщат о достигнутых договоренностях во время совместной пресс-конференции.