«Это не поможет». Байден — об убийстве политического лидера ХАМАС

Байден заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Хании не решит проблему Газы

Aaron Schwartz
Фото: Aaron Schwartz/Global Look Press

Президент США Джо Байден отреагировал на гибель руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Во время посещения авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд он заявил, что произошедшее не поможет остановить конфликт между Израилем и Палестиной, сообщило агентство Reuters.

Журналисты попросили президента оценить шансы заключения соглашения о приостановке огня в секторе Газа. Байден заявил, что гибель Хании не поспособствует мирному разрешению конфликта.

«Это не поможет», — сказал он.

Байден сообщил, что разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили необходимость деэскалации и обеспечение противовоздушной обороны.

Хания и его телохранитель погибли в резиденции в Тегеране. ЦАХАЛ не взял ответственность за атаку. Политолог Олег Гущин допустил, что Иран ответит Израилю, запустив ракеты из Йемена, Сирии или Ирака.

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