«Это наши люди». Лукашенко заявил о долге Белоруссии перед Узбекистаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики принимать мигрантов из Узбекистана, напомнив о долге перед этой страной. Об этом сообщило БелТА .

«В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны (СССР — прим. ред.)», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в республике живет много узбеков, которых назвал «наши люди». Он пригласил в Белоруссию трудовых мигрантов, особенно семейных, отметив, что им гарантируют строгий порядок и равные социальные условия.

Белорусский лидер связал свое приглашение с недостаточными темпами роста населения страны. Тех, кто приедет, возьмут на конкретную работу и предоставят все возможности, в том числе для обучения детей.

