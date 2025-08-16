«Это иллюзия». В Китае подвели итоги переговоров России и США

ЦТК: встреча России и США на Аляске стала выходом из дипломатического тупика

Многолетний лед в Европе не смог растаять на Аляске, саммит Россия — США на привел к мирному соглашению, однако переговоры стали «выходом из дипломатического тупика. Такие выводы сделали китайские СМИ по итогам встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Центральное телевидение Китая отметило, что «историческая» встреча длилась более двух с половиной часов.

«Как для США, так и для России эта встреча стала существенной возможностью выйти из дипломатического тупика. <…> Для Путина возможность личной встречи с Трампом — это крупная дипломатическая победа», — заявили китайские журналисты.

При этом телеканал подчеркнул, что одна личная встреча президентов не может решить все вопросы и достичь мирного соглашения по Украине.

Китайская газета China Daily указала, что конфликт на Украине стал результатом десятилетий геополитической напряженности и многослойных обид, в том числе и расширением НАТО на восток.

«Это иллюзия — ожидать, что многолетний лед в Европе растает на Аляске за один день», — написали авторы материала.

В газете отметили, что встреча не привела к заключению соглашения, даже лидеры двух сверхдержав не смогли в одиночку «потушить пламя конфликта» на Украине.

Агентство Xinhua News подчеркнуло, что встреча Путина и Трампа завершилась без соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Простояв бок о бок чуть более 10 минут на сцене, оба лидера отметили, что в ходе их личных переговоров был достигнут прогресс, однако никаких конкретных соглашений достигнуто не было», — завило агентство.