«Это Германия». Карлсон расхохотался после слов Орбана о «Северном потоке»

Карлсон рассмеялся после слов Орбана о взрыве «Северных потоков» и единстве НАТО

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности властей ФРГ на фоне диверсии на газопроводах «Северный поток» вызвали смех у Такера Карлсона. Момент вошел в интервью политика, опубликованного на YouTube-канале американского журналиста.

Карлсон поинтересовался у гостя, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока — США — совершила «акт промышленного терроризма» против второго государства альянса, Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, вне всякого сомнения, был бы шум. Но это Германия, понимаете», — невозмутимо ответил Орбан.

После такого заявления Карлсона не сдержался и расхохотался, ему даже пришлось закрыть лицо рукой. Вместе с ним засмеялись и зрители в зале.

Ранее оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода, чтобы покрыть долги.