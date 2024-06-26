«Это довольно очевидно». Конфискация активов России подорвет доверие к США

Бизнес-партнеры перестанут доверять Соединенным Штатом после того, как те конфискуют замороженные российские активы. Об этом предупредила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр в беседе с РИА «Новости».

«Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно», — отметила она и удивилась тому, что в США «не в состоянии такое продумать».

США много месяцев продумывали тактику конфискации замороженных активов России и передачи их Украине. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби указывал на то, что эти активы хранятся по всему миру, так что необходимо заручиться поддержкой союзников. СМИ писали, что в начале июня президент США Джо Байден договорился с францйзским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных активов РФ.