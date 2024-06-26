Политолог Дудаков заявил, что Рютте на посту генсека НАТО не изменит имеющийся политический курс

Утвержденный в качестве нового генерального секретаря НАТО Марк Рютте продолжит политический курс, избранный его предшественником. Таким мнением поделился с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Рютте очень похож на Йенса Столтенберга, который занимает это пост сейчас. Оба они являются вполне системными игроками НАТО.

«Он такой вполне системный кандидат, во многом напоминает Йенса Столтенберга, нынешнего генсека, тоже представитель стран Северной Европы», — отметил политолог.

Он добавил, что перед Рютте будет стоять непростая задача заставить членов альянса увеличить своие военные расходы. Однако это будет крайне сложно сделать на фоне экономического кризиса в Европе.