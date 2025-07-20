«Это была бойня». Врачи Газы насчитали 32 убитых около центра гуманитарной помощи

Прицельный огонь открыли израильские военные по толпе палестинцев на юге сектора Газа, собравшихся около центров гуманитарного фонда GHF в поисках еды. По словам врачей и очевидцев, на месте погибли 32 человека, более 100 получили ранения. Об этом сообщила газета Haaretz .

Свидетели описали случившееся, как массовую резню, и обвинили израильских военных в беспорядочной стрельбе голодных людей.

Директор больницы Насер в Хан-Юнисе Атеф аль-Хаут заявил, что жертвами стрельбы стали дети и подростки. В морге, по его словам, находятся 25 тел. Врачи делают все возможное, чтобы оказать помощь раненым.

«Мы не в состоянии обеспечить адекватное медицинское обслуживание. У нас нет достаточного количества оборудования и медикаментов», — добавил руководитель больницы.

Свидетель стрельбы Махмуд Мокеймар в комментарии агентству Associated Press заявил, что шел со всеми, когда израильские военные сначала открыли предупредительный огонь, а после начали стрелять по толпе.

«Это была бойня», — заявил свидетель, добавив, что успел убежать, но увидел как минимум трех убитых.

Пресс-служба Армия обороны Израиля подтвердила, что военные просили толпу не приближаться и сделали несколько предупредительных выстрелов. Наступающие проигнорировали предупреждение, и по ним начали стрелять. В ведомстве подчеркнули, что уже начали расследование, и добавили, что все произошло глубокой ночью, когда распределительный центр продуктов не работал.

Центры GHF созданы Израилем и США для предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе. Организация неоднократно просила палестинцев не приходить к ним по ночам и рано утром, чтобы не провоцировать военных.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Ладзарини сравнил сектор Газа с кладбищем детей и голодающих. По его словам, жители палестинского анклава получили выбор от чего умереть: от пули или голодной смерти. Ладзарини призвал прекратить боевые действия, чтобы не увеличивать число погибших.