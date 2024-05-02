«Это будет катастрофой». Во Франции сделали заявление о российской артиллерии | 360°

Мир 02 мая 2024, 05:33 «Это будет катастрофой». Во Франции сделали заявление о российской артиллерии LCI: взятие Часова Яра позволит ВС РФ обстреливать ж/д узел ВСУ в Константиновке Freepik

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После освобождения Часова Яра военные России смогут наносить удары по железнодорожному узлу Константиновка и другим позициям украинской армии. Об этом заявила военный корреспондент из Франции Анн Нива в эфире канала LCI.

«Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <…>, и это будет катастрофой», — сказала журналистка.

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Она отметила, что особенную опасность для армии Украины представляют удары рядом с городом Константиновка, который расположен в 15 километрах от Часова Яра. Железная дорога в этом регионе — это ключевой элемент логистики.

«Получается, дела у них (ВСУ — прим. ред.) идут плохо», — заключил рассказ Нива ее коллега Дидье Франсуа.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина уже летом 2024 года потеряет существенные территории, в том числе Одессу и Николаев. По его словам, войска России смогут консолидировать свои позиции и перегруппироваться.