Профессор Малинен: Трамп не справится с давлением на Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп не имеет достаточно ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мира на Украине и угрожать Ирану с Китаем. Об этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал в соцсети Х.

Он отметил, что глава Белого дома пытается продлить конфликт на Украине в попытке связать руки России и одновременно запугать Иран с Китаем с помощью сильно преувеличенных ресурсов.

«Это блеф, который лопнет перед лицом президента США», — счел Малинен.

По словам профессора, Трамп уже исчерпал все свои возможности параллельно участвовать в нескольких геополитических процессах.

Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что стороны конфликта не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. Он выразил надежду, что благодаря политике Трампа и подходу власти США к России, получится добиться положительного разрешения сложившейся ситуации.