Иностранные туристы стали чаще приезжать в Москву

Холодная погода не помешала зарубежным туристам ознакомиться с достопримечательностями Москвы. С мая число путешественников со всего мира выросло на 39%.

Чаще стали наведываться в Москву и россияне — их количество в мае увеличилось на 11%. Чаще всего путешественники гуляли по Арбату, Никольской и другим центральным улицам. Самыми активными российскими туристами оказались жители Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Иностранные гости чаще всего приезжали в Москву из ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии, Турции и Казахстана.

Самой популярной среди туристов стала Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку, а также Старый Арбат, который ассоциируется у гостей и жителей города с творчеством Пушкина и Булгакова. В число улиц-лидеров вошел и Столешников переулок, завоевавший популярность в начале XXI века. Сейчас здесь располагается множество бутиков, шоурумов, арт-пространств и элитных отелей.

Чтобы поддержать растущий интерес к Москве и помочь сделать прогулки еще большее комфортными, МегаФон модернизировал сеть в центре города.

Специалисты обновили на Старом Арбате базовые станции, которые обеспечивают связь вдоль всей пешеходной улицы. Благодаря нововведениям скорость мобильного интернета в этом месте выросла на 19%, достигнув максимального показателя в 585 мегабит в секунду.