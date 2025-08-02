Эстонцев не хотят пускать в Россию: туристов мурыжат в пробках свои же пограничники

Эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию. На КПП Нарва — Ивангород скопились многокилометровые очереди, сообщил Telegram-канал Shot .

Эстонцы едут на отдых, кто-то — за покупками, вещами и техникой, потому что в России дешевле. Однако правительство страны недовольно и всячески препятствует этому. Например, на днях в Нарве перекопали мост Дружбы. Пошли слухи, что дорогу и вовсе могут закрыть.

При этом российские власти въезд не ограничивают. Однако, чтобы попасть в страну, нужно прождать 8-10 часов. Для отдыха в очереди люди берут с собой стулья, волонтеры раздают воду. А некоторые «бизнесмены» сообразили, как заработать, и решили продавать места в очереди по 50-80 евро (4600 рублей, — прим. ред.).

Сегодня утром в пробке с обеих сторон Крымского моста скопилось более двух тысяч машин. Время ожидания на досмотр составило три-четыре часа.