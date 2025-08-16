В Архангельске повара колонии оштрафовали за тату с лозунгом концлагеря

В Архангельске осужденный, работающий поваром в исправительной колонии №21, набил татуировку с лозунгом нацистского концлагеря «Бухенвальд». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Изображение с надписью «Каждому свое» на немецком языке обнаружили у отбывающего наказание мужчины на спине. Плесецкий районный суд признал его виновным в демонстрации нацистской символики и назначил штраф в размере тысячи рублей.
Сам осужденный-повар отказался признавать вину, заявив, что фраза не входит в официальные запрещенные списки и не демонстрировалась им публично.
Ранее стало известно, что 26-летнюю стримершу Анну Тихонову, известную как Cringanya, оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Девушка опубликовала скриншот из Minecraft со свастикой.
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей
Провал Евросоюза. Украине предложили наименее плохой вариант сделки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте