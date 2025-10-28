Эстонские военные сбили БПЛА в приграничном районе и не смогли потом найти

Силы обороны Эстонии совместно с полицейскими и пограничниками сбили беспилотник недалеко от военного городка Реэдо, но не смогли его потом найти. Об этом сообщило информагентство ERR .

Пресс-секретарь военного ведомства Лийс Ваксманн отказалась комментировать происшествие более подробно. Она лишь добавила, что еще один дрон сбить не удалось и он улетел в неизвестном направлении.

В Реэдо базируются не только эстонские, но и американские военные.

Ранее в Германии задержали оператора беспилотника за запуск в запрещенной зоне. Позже оказалось, что он был любителем, решившим протестировать только что купленный аппарат. Ему грозит крупный штраф.