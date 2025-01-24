Эстонская православная церковь сменит название, добавив в него слово «христианская». Об этом сообщил телерадиокомпании ERR викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).
«Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны», — добавил он.
В августе прошлого года власти страны вынудили церковь переписать устав, убрав все упоминания Московского патриархата, и потребовали разорвать религиозные отношения с Россией, перейдя в подчинение Константинополю.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала канцлера МВД Эстонии Тармо Мийлитса не лезть в дела церкви со своей «либеральной политкорректностью».
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