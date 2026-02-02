Британский суд признал россиянина виновным по делу о столкновении двух судов

Суд в Лондоне признал виновным российского капитана Владимира Мотина в непредумышленном убийстве после столкновения сухогруза Solong с танкером Stena Immaculate у берегов Британии. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«Владимир Мотин был признан виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности после того, как его контейнеровоз столкнулся с американским нефтяным танкером, стоявшим на якоре», — уточнили в сообщении.

Капитан отверг обвинения и заявил, что не знал о человеке в носовой части контейнеровоза, которого в момент столкновения выбросило за борт. Россиянин добавил, что допустил ошибку, переключаясь на ручное управление, когда судно все еще шло на автопилоте.

В марте 2025 года задержанному в Британии моряку Митину предъявили обвинение.