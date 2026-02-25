Правительство Эстонии предоставит Украине 11 миллионов евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List на закупку боеприпасов и вооружения. Об этом заявил премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал, его слова привело издание ERR .

Михал отметил, что средства позволят Украине закупить ракеты для комплексов противовоздушной обороны.

Программу PURL запустили летом 2025 года после отказа США передавать военную помощь Украине на безвозмездной основе. Теперь киевский режим определяет потребности в вооружении, а страны ЕС финансируют закупки у американских производителей.

В декабре 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что в 2026-м на программу PURL планируют выделять около миллиарда евро в месяц.

Президент США Дональд Трамп прямо обвинял Владимира Зеленского в отсутствии сделки по Украине. Глава Белого дома отмечал, что переговоры под руководством Штатов не привели к разрешению конфликта только по вине Зеленского.