Эстония введет новый запрет против россиян и белорусов

Правительство Эстонии намерено запретить гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство приобретать недвижимость в стране. Об этом изданию Postimees заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро.

По его словам, ограничения на сделки с недвижимостью также затронут компании, бенефициарами которых являются граждане России и Беларуси без ПМЖ. МВД страны в ближайшее время подготовит поправки в законодательство.

«Это реальная угроза безопасности, мы обязаны перейти от ограничений к запретам. Нас это беспокоит, потому что в соседних странах уже были прецеденты, когда граждане России и связанные с ними организации покупали недвижимость рядом с объектами стратегического значения», — заявил Таро.

Глава МИД уточнил, что имеющие ПМЖ в Эстонии россияне и белорусы сохранят право покупать и продавать недвижимость.

