Депутат Журова заявила, что Россия не против восстановления отношений с Эстонией

Россия положительно относится к возможности восстановления добрососедских отношений с Эстонией. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Ридусом» .

Парламентарий указала на то, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы строить добрососедские отношения с определенными странами.

«В Эстонии проживает очень много людей, которые лояльно относятся к России, но боятся об этом говорить открыто. Политики, конечно, могут говорить все что угодно, пытаясь продемонстрировать свою приверженность общеевропейской политике, но большая часть эстонского населения хочет видеть в России доброго соседа», — подчеркнула депутат.

Журова также выразила уверенность в том, что рано или поздно отношения России и Эстонии наладятся.