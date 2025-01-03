Эстония скоро получит американские РСЗО HIMARS

В Эстонию в течение нескольких недель прибудут из США РСЗО HIMARS. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу Минобороны страны Ханно Певкура.

«Через несколько недель мы получим HIMARS из США», — сказал он.

По словам Певкура, эстонские военнослужащие уже прошли обучение по использованию этих систем. С ними работали американские военные, находящиеся в Эстонии.

По информации ERR, в 2025 году эстонские власти ожидают поставок 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, зенитно-ракетных комплексов IRIS-T и других систем наблюдения. Также в Эстонию прибудут шесть южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder.

Ранее в The New York Times сообщили об исчезновении HIMARS из зоны боевых действий на Украине. Бойцы ВСУ рассказали журналистам, что стали реже использовать артиллерию и перешли на беспилотники.