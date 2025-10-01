Эстония с октября начнет продавать брошенные на границе с Россией автомобили

Власти Эстонии приняли решение продавать автомобили, оставленные на парковке у КПП на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

Автомобили оставлять на приграничной парковке можно оставлять на 72 часа с указанием даты и времени начала стоянки. Если машина простоит дольше указанного срока, то с октября ее должны эвакуировать.

«Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение», — отметили в сюжете.

В Эстонии предложили увеличить штрафы за незнание государственного языка, а также усложнить процедуры прохождения языкового тестирования. По мнению властей, эти меры необходимы для мотивации людей прилагать больше усилий на изучение эстонского языка.