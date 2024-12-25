Эстония решила закрыть системами наблюдения всю границу с Россией

Politico: в Эстонии хотят закрыть системами наблюдения всю границу с Россией

Эстонские власти планируют оснастить системами наблюдения всю линию границы с Россией. Такое заявление сделала глава департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Беличева, сообщило издание Politico .

Беличев сообщил, что план заключается в том, чтобы оснастить каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией современными техническими средствами наблюдения.

По данным издания, стоимость программы, реализуемой Эстонией для укрепления границы в Нарве, составляет 157 миллионов евро. Как сообщил Беличев, страна возводит «стену от дронов», которая использует цифровые технологии для противодействия вражеским беспилотникам.

Кроме того, власти Эстонии планируют сформировать полицейский резерв из 1 тысячи сотрудников служб безопасности.

Ранее правительство Эстонии одобрило предложение министра иностранных дел Маркуса Цахкны о запрете участия гражданам страны в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Нарушителям грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.