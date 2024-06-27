Сенатор Джабаров назвал «картонным домиком» проект линии обороны ЕС на границах с Россией и Белоруссией

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «картонным домиком» новый проект ЕС по созданию 700-километровой линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Об этом написал «Ридус» .

По словам сенатора, у России нет намерений нападать на входящие в Европейский союз страны. Он считает, этот демарш Варшавы — «очередная провокация».

«Все, что они создадут, будет напоминать картонный домик. Поэтому я думаю, что спокойно отреагируем», — сказал Джабаров.

Ранее СМИ писали, что лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к руководству ЕС с предложением создать оборонительную линию вдоль границ России и Белоруссии.