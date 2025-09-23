Эстония разместит британские истребители F-35 c ядерным оружием

Власти Эстонии в ближайшей перспективе готовы разместить на своей территории британские истребители F-35 c ядерным оружием. Об этом в комментарии газете The Telegraph заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

Так он прокомментировал предложение лидеров стран НАТО на введение силового ответа в случае нарушения воздушных границ.

«Наши двери всегда открыты для союзников», — заявил Певкур.

Журналисты напомнили, что на минувшей неделе власти Эстонии заявили о нарушении воздушной границы страны тремя российскими МиГ-31. Истребители якобы находились в границах НАТО около 12 минут.

На сегодняшний день ни одна из балтийских республик не обладает собственными истребителями. Их воздушную безопасность обеспечивает миссия НАТО, базирующаяся на эстонской базе Амари.

Министерство обороны России опровергло нарушение воздушной границы Эстонии истребителями МиГ-31. В ведомстве подчеркнули, что самолеты выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область и во время пути не отклонялись от маршрута, проходящего над нейтральными водами Балтийского моря.