Эстония потребовала вернуть Украине энергообъекты и усилить санкции

Вывести войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Киеву полный контроль над ними потребовал от России министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Обращение он опубликовал в соцсети X.
«Нам необходимы более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора», — написал Цахкна.
Он добавил, что международному сообществу следует продолжить усилия по изоляции этой отрасли на профильных форумах и не допустить повторения чернобыльской трагедии.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что организация продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить новую ядерную аварию. Поводом для заявления стало очередное отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте