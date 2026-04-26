Эстония потребовала вернуть Украине энергообъекты и усилить санкции

Вывести войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Киеву полный контроль над ними потребовал от России министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Обращение он опубликовал в соцсети X .

«Нам необходимы более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора», — написал Цахкна.

Он добавил, что международному сообществу следует продолжить усилия по изоляции этой отрасли на профильных форумах и не допустить повторения чернобыльской трагедии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что организация продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить новую ядерную аварию. Поводом для заявления стало очередное отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС.