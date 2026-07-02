Эстония подготовила закон о запрете продажи недвижимости россиянам и белорусам

Правительство Эстонии направило на рассмотрение парламента законопроект о запрете продажи недвижимости гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство, а также компаниям, которыми они управляют или являются бенефициарами. В случае одобрения депутатами новая норма вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщила государственная телерадиокомпании республики ERR .

Целями законопроекта указали пресечение разведывательной деятельности, подготовки диверсий и других угроз национальной безопасности со стороны граждан других государств, которые определит правительство.

На первом этапе в список внесут Россию и Белоруссию. Запрет распространят на земельные участки, квартиры, право застройки и приобретение долей в объектах недвижимости.

Обратной силы у закона не будет, новая норма не затронет нынешних владельцев. Аренда жилых или коммерческих площадей под нее не подпадет.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что республика пошла по пути своих соседей — Финляндии и Латвии, где подобные законы уже приняли.

«Действуя сообща, мы обеспечим стабильность и безопасность всего региона», — заявил министр.

В феврале 2024 года россияне начали массово продавать купленную недвижимость в Финляндии, которая закрыла свои границы. Как сообщала «Фонтанка», самым крупным предложением стал архипелаг Саймаа, состоящий из пяти островов. Владелец оценил свои владения в один миллион евро.