Эстония отказалась депортировать военнообязанных украинцев | 360°

Мир 30 апреля 2024, 17:57 Эстония отказалась депортировать военнообязанных украинцев МВД: Эстония не будет отправлять на родину военнообязанных украинцев Unsplash

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Власти Эстонии не будут депортировать военнообязанных украинцев на родину. Об этом сообщила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, чьи слова привело издание ERR.

У ведомства нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии украинских беженцев. Речь идет в том числе о тех, кто принадлежит к целевой группе возможной мобилизации.

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«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан», — подчеркнула Викс.

Всего вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6,5 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Жителей Польши в свою очередь возмутило, что украинцы призывного возраста на фоне мобилизации остались за границей и пользовались социальной помощью. Власти готовы оказать содействие в их возвращении на родину, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.