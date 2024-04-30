Эстония отказалась депортировать военнообязанных украинцев | 360°

30 апреля 2024, 17:57
Эстония отказалась депортировать военнообязанных украинцев
МВД: Эстония не будет отправлять на родину военнообязанных украинцев
Власти Эстонии не будут депортировать военнообязанных украинцев на родину. Об этом сообщила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, чьи слова привело издание ERR.
У ведомства нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии украинских беженцев. Речь идет в том числе о тех, кто принадлежит к целевой группе возможной мобилизации.
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«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан», — подчеркнула Викс.
Всего вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6,5 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Жителей Польши в свою очередь возмутило, что украинцы призывного возраста на фоне мобилизации остались за границей и пользовались социальной помощью. Власти готовы оказать содействие в их возвращении на родину, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
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