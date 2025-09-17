Эстония не станет закрывать границу с Россией

У эстонских властей нет планов закрывать границу с Россией. Об этом сообщил глава МВД республики Игорь Таро в беседе с гостелерадио ERR .

«Если что-то изменится, то это можно будет сделать очень быстро», — добавил министр.

По его словам, закрыть границу могут в случае изменения обстановки в сфере безопасности. Сейчас причин для такой меры нет, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме.

Власти Эстонии предприняли действия, которые значительно сократили товарооборот с Россией. Границы остались открытыми по гуманитарным причинам, подчеркнул Таро.

Ранее в республике начали сооружать 40-километровый противотанковый ров. Его копают в юго-восточной части Эстонии у границы с Россией.