Эстония начнет продавать автомобили, брошенные у границы с Россией

Эстонские власти решили продавать автомобили, брошенные у КПП «Койдула» на границе с Россией. Об этом сообщило ERR .

По правилам парковки, оставлять на ней машину можно не более чем на 72 часа, при этом автовладелец обязан обозначить дату и время начала стоянки. Стоимость эвакуации составит 152 евро, за месяц хранения придется заплатить еще 85.

Если после этого хозяин не объявится, машину могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение. Оставшиеся деньги переведут владельцу или, если он в течение года так и не заявит о своих правах, в государственный бюджет.

Накануне Эстония начала рыть на границе большой противотанковый ров и планирует оборудовать более 600 бункеров. Завершить работы планируют до 2027 года.