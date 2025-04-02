ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией

Европейский суд по правам человека запросил у финских властей информацию о причинах закрытия границы с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat .

Девять человек, имеющих российское гражданство и проживающих в этой стране, обратились в суд с заявлениями о нарушении своих прав. Восемь из них имеют родственников в России, с которыми они не могут видеться. Один из истцов был вынужден прекратить работу в России из-за закрытия границ, другой заявил о невозможности получения российской пенсии.

Авторы жалобы также выразили недовольство действиями финских властей, утверждая, что закрытие границы не предусматривает никаких исключений для русскоязычных граждан или лиц, имеющих российское происхождение.

Заявители сообщили и об отсутствии эффективных механизмов правовой защиты. Верховный административный суд Финляндии, куда они обращались в марте 2024 года, отказался рассматривать их жалобу.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии начало постепенно закрывать границы. Причиной таких мер стала так называемая «инструментальная иммиграция» — увеличение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, в котором власти Финляндии обвинили Россию.

Весной прошлого года власти объявили о полном закрытии всех пропускных пунктов до особого распоряжения. МИД России опроверг обвинения со стороны Финляндии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предупредил соотечественников о возобновлении отношений с Россией в будущем и призвал «морально подготовиться» к этому. По мнению финского лидера, обсуждение возможности восстановления отношений между странами начнется после того, как закончится конфликт на Украине.