«Если взорвется бомба». Американцам доступно объяснили, что их ждет в случае ядерной войны

Американский журналист Такер Карлсон пригласил эксперта по ядерному оружию инженера-химика Ивану Хьюз в свою студию. Он хотел, чтобы она рассказала жителям США о последствиях ядерной войны.

«Если взорвется бомба мощностью в одну мегатонну, могут произойти два разных вида взрывов. Первый может быть воздушным, а второй — наземным. В случае воздушного взрыва вы наносите гораздо больший ущерб. Ударная волна сильнее, и разрушение города гораздо более эффективно. Наземный взрыв производит больше радиации и имеет более долгосрочные последствия», — пояснила инженер-химик.

Она заметила, что у огненного шара взрыва температура Солнца. В этом шаре буквально все испаряется.

«В зависимости от того, является ли это воздушным взрывом или взрывом на поверхности, есть несколько концентрических кругов с сильными повреждениями от взрыва, где абсолютно все разрушено. Ударная волна такова, что рушатся все здания», — добавила она.

У человека может быть смертельная доза радиации. По ее словам, в Нью-Йорке в случае воздушного взрыва речь идет о 150 тысячах погибших и двух миллионах человек, которые получат очень тяжелые травмы.

Ранее ученый из Кембриджского университета Уильям Хантер перечислил пять наиболее вероятных причин наступления глобальной катастрофы, начиная от изменения климата и заканчивая ядерной войной. Ученый отметил, что сейчас девять стран располагают более чем 12 тысячами ядерных боеголовок.