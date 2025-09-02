«Если я жив, то уже хорошо»: Путин ответил Фицо на вопрос, как он поживает

Путин заявил, что, если он жив, то это уже хорошо

Во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, как он поживает. Его процитировало РИА «Новости» .

«Если я жив, то это уже хорошо», — сказал Путин.

Пресс-служба Кремля опубликовала видео со встречи главы государства с Фицо. На кадрах они пожали друг другу руки и позировали для протокольных фото. Мероприятие проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. В последний раз Фицо и российский лидер виделись в мае, когда тот приезжал в Москву на день победы.

Президент находится с рабочим визитом в Китае с 31 августа по 3 сентября. Он выступил на заседании ШОС и провел серию переговоров на его площадке. В Пекине во вторник состоялась трехсторонняя встреча с участием лидеров России, КНР и Монголии, после чего Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели отдельные двусторонние переговоры.