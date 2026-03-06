Россиян на Бали начали обманывать по «схеме Долиной» при аренде вилл

РИА «Новости»: на Бали россияне столкнулись с мошенничеством по «схеме Долиной»

Мошенническая схема при долгосрочной аренде вилл, напоминающая «схему Долиной», начала действовать на индонезийском острове Бали. Об этом РИА «Новости» рассказали пострадавшие россияне.

Семья Анастасии из Новосибирска арендовала частную виллу через агента, который представлялся посредником владельца и уверял, что имеет право сдавать объект. Оплату внесли сразу за год вперед — до февраля 2027 года.

Позже на виллу приехал настоящий владелец и заявил, что не получал денег.

«Он просто повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку», — пояснила собеседница агентства.

По словам владельца, деньги получил только агент, с которым они больше не сотрудничают. Теперь семье предлагают съехать и самостоятельно требовать средства обратно у посредника.

С похожей историей столкнулся россиянин из Москвы Сергей. Он внес депозит за виллу в районе Чангу, однако по прибытии обнаружил, что жилье уже занято другими арендаторами.

«Да, действительно, есть ощущение, что „схема Долиной“ докатилась и до Бали», — поделился Сергей.

Посредник, обманувший семью Анастасии, обещает вернуть деньги, однако пострадавшие сомневаются в этом.

