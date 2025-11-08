Эскортник накачивал наркотиками и обворовывал престарелых туристов-геев в Бразилии

В Бразилии задержали 22-летнего эскортника, который обманом и насилием выманивал деньги у пожилых туристов-геев*. Он и его сообщники накачивали жертв наркотиками, а затем похищали их ценности, сообщила газета The Mirror .

Клаудио Рафаэл Силва де Кейрош де Понтес, задержанный по подозрению в мошенничестве, представлялся жиголо. Он участвовал в преступной схеме, известной в стране как «Спи, Золушка».

Следователи установили, что молодой человек входил в банду, действовавшую в южных районах Рио-де-Жанейро. Ее жертвами становились состоятельные мужчины-гомосексуалы*, которых находили через приложения для знакомств.

Их приглашали на свидания в бары или на пляжи и подмешивали в напитки мощные препараты. Жертвы теряли сознание, а преступники крали деньги, телефоны и ценные вещи, иногда опустошая банковские счета.

Глава туристической полиции Патрисия Алемани сообщила, что преступники выбирали обеспеченных мужчин — часто иностранцев или пожилых клиентов.

«Иногда они даже не брали оплату, потому что заранее знали, что у жертвы есть деньги. В других случаях договаривались о цене, но уже готовили напитки с наркотиками», — пояснила она.

Среди пострадавших — туристы из Мексики, Италии и Чили, а также житель бразильского штата Пернамбуку. Один из них лишился 17 тысяч фунтов стерлингов после встречи с Клаудио на пляже Ипанема.

Трех подозреваемых в соучастии с эскортником — двух мужчин и женщину — все еще разыскивают. Клаудио задержали в прибрежном городе Кабу-Фриу и отправили в тюрьму.

