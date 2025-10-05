После саммита стран Евросоюза в Копенгагене стало понятно, что европейские лидеры заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Об этом написало издание The European Conservative .

«На саммите ЕС <…> европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — отметили авторы материала.

За «мирной» риторикой ЕС скрывается нарастающая милитаризация, которая может повысить риск затягивания и расширения конфликта. На саммите поднимали вопросы создания «стены дронов» и отражения якобы российских провокаций. Польский министр заявил, что «нет смысла вести переговоры с Россией» без инструментов давления. Участники саммита обсудили отказ от дипломатических мер в отношении России.

Встреча лидеров Евросоюза в Копенгагене зашла в «знакомый тупик». Участники саммита только говорили о проблемах, но не предложили никаких решений.