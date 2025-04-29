Паника на авианосце. Маневр против хуситов стоил США 60 миллионов долларов

Истребитель ВМС США F/A-18E Super Hornet упал за борт с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу американского флота.

По данным военных, самолет находился в процессе буксировки в ангарном отсеке авианосца, когда команда потеряла над ним контроль. В результате F/A-18E вместе с тягачом упал за борт. Все члены экипажа успели вовремя отойти в безопасное место, один моряк получил легкие травмы.

Как уточняет источник телеканала, авианосец резко маневрировал, чтобы уклониться от атаки йеменских хуситов, что могло способствовать потере управления над самолетом. Хуситы при этом уже заявили, что провели ракетно-дроновую атаку на авианосную группу США в Красном море.

Позже второй источник сообщил CNN, что истребитель затонул. Стоимость одного F/A-18E Super Hornet оценивается более чем в 60 миллионов долларов.

Ранее USS Harry S. Truman уже становился участником чрезвычайных происшествий. В феврале авианосец столкнулся с торговым судном у берегов Египта, а в декабре один из истребителей случайно сбили ракетой с эсминца USS Gettysburg. Тогда оба пилота успели катапультироваться и выжили.

В 2023 году США на время потеряли стелс-истребитель. Найти его удалось уже на земле.