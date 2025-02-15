Еще один французский журналист попросил убежище в России

Известный во Франции журналист Ришар Бутри намерен просить убежище в России после случившегося на него покушения. О своих планах телеведущий сообщил «Известиям».

«Прежде всего нужно, чтобы это убежище мне дали, и понять, чем я буду зарабатывать на жизнь. <…> Я уже обратился к французским властям и в российское посольство во Франции», — отметил журналист.

По словам Бутри, он еще не получил ответа от диппредставительства. Француз предположил, что он «просто написал не в то время».

Французские власти начали преследовать журналиста после того, как он стал критиковать политику здравоохранения страны, НАТО и главу государства Эммануэля Макрона.

Бутри рассказал, что в его машину стреляли неизвестный. Но благодаря тому, что автомобиль оснащен системой бронирования, журналист не пострадал.

Ранее политического убежища в России попросила журналистка Наташа Рей. Женщина подверглась юридическим преследованиям после того, как назвала жену Макрона Брижит мужчиной.