Еще один американский штат выразил желание стать свободной страной

Выступающее за независимость штата Нью-Гемпшир движение NHEXIT в очередной раз выразило стремление к выходу из состава Соединенных Штатов. Об этом написало издание Newsweek .

«В Вашингтоне, округ Колумбия, находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали в ходе голосования и которые несут ответственность за то, что страна стоит на грани банкротства», — заявила лидер движения Карла Герлике.

Она заявила, что штат Нью-Гемпшир, чьи права попирают федеральные власти, должно вернуть свое правительство, чтобы работать на благо жителей.

Это не первый штат, выступающий за выход из США. Подобные движения есть в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе.

В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне прошла акция протеста. Участники потребовали упразднить альянс и закрыть американские военные базы по всему миру.