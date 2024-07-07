Протестующие в Вашингтоне призвали упразднить НАТО и закрыть базы США по всему миру

Акция протеста в преддверии саммита НАТО прошла в Вашингтоне. Ее участники потребовали упразднить альянс и закрыть американские военные базы по всему миру, сообщило РИА «Новости» .

Протестующие собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Люди принесли с собой плакаты, призывающие оказывать сопротивление НАТО и оказывать поддержку народной борьбе за права и освобождение, остановить империализм США, закрыть американские военные базы, а также вывести военных Штатов из Африки, Азии и Латинской Америки.

Перед собравшимися выступили руководители гражданских активистских групп из разных штатов. Они высказались за прекращение военного сотрудничества США с Филиппинами после недавнего отказа страны от предложения американской стороны о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море.

Также участники акции призвали прекратить поставлять оружие США Израилю.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.