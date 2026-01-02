Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства восьми россиянам. Об этом сообщило издание Enewsmd .

Среди тех, кто получил гражданство Молдавии, — сын солиста рок-группы «Би-2» Федор Бортник, пианист коллектива Глеб Колядин, а также связанный с группой оператор Евгений Ремизовский.

Указ Санду подписала 31 декабря 2025 года. До этого, в мае 2024 года, президент Молдавии предоставила гражданство некоторым участникам группы «Би-2».

Молдавский парламент в ноябре прошлого года проголосовал за прекращение соглашения с Россией о работе культурных центров. Это означает, что власти окончательно выбрали антироссийский курс. Закрытие Русского центра в Кишиневе станет для них символическим шагом, который можно подать как успех на фоне экономических проблем.