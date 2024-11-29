«Еще не вступила в ЕС, а ей уже диктуют». Отстоят ли власти Грузии суверенитет?

Политолог Светов: Грузия извлекла уроки из Евромайдана и не хочет той же судьбы

Протесты продолжаются в Грузии из-за прекращения переговоров с Евросоюзом. На акции побывала даже президент Саломе Зурабишвили, выразив поддержку демонстрантам. Что дальше будет в стране и как долго продлятся волнения, в беседе с 360.ru предположил политолог Юрий Светов.

По мнению специалиста, правящая партия «Грузинская мечта» отстоит победу на выборах и власти страны не пойдут навстречу требованиям Европарламента провести переголосование под западным надзором.

«Почему Грузия должна подчиниться решению органа постороннего? Суверенитет страны предполагает, что она сама проводит выборы и дальше исходит из этого решения. Еще Грузия не стала их членом, а ей уже диктуют, что и как делать, как выстраивать свою систему власти», — рассказал собеседник 360.ru.

Протестующие, по мнению Светова, хотят отказаться от суверенитета Грузии, чтобы страной управляли извне, тогда как власти извлекли уроки из опыта Украины и не хотят повторения тех событий. Политолог напомнил, что перед выборами в стране разместили фотографии украинских городов до и после начала СВО.

«И они задали вопрос: вы хотите, чтобы с Грузией это произошло? Было жуткое возмущение оппозиции, Европы, Украина заявляла протесты, но, я полагаю, это на результатах выборов сказалось», — добавил Светов.

По его прогнозы, протесты будут продолжаться, пока у их организаторов на это есть деньги, но жизнь в Грузии из-за этого не остановится. Задача же действующих властей — провести президентские выборы и начать работу парламента и правительства.

Поводом для протестов стало заявление премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению в ЕС минимум до конца 2028 года.