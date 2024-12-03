Еще 13 международных брендов захотели выйти на российский рынок

«Семь из 13 планирующих выход в Россию брендов — представители европейских стран», — подчеркнула Малахатько.

Всего, по ее мнению, в следующем году стоит ожидать на рынке до 25 новых брендов, что будет соответствовать уровню этого и прошлого годов. При этом называть конкретные бренды Малахатько не стала, объяснив, что многие партнеры при согласовании сделок соблюдают конфиденциальность.

Ранее компания Unilever объявила об уходе из России, объяснив это утратой контроля над бизнесом в стране. Гендиректор предприятия Хайн Шумахер заявил, что не видел возможности в ближайшем будущем управлять делами.