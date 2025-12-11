ЕС запустил процедуру по «долгосрочному замораживанию» активов России

Послы стран ЕС начали письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» активов России, чтобы не обновлять блокировку раз в полгода, сообщило агентство Reuters .

Запустить процесс замораживания согласился Комитет постоянных представителей при Евросоюзе. Процедуру проводят на основании статьи 122.

По данным агентства, Евросоюз заключит соглашение о «длительной» заморозке 12 декабря. Благодаря этому решению объединению не придется продлевать блокировку каждые шесть месяцев. Также изменения станут частью плана ЕС по использованию российских активов для «репарационного кредита» Украине на два года.

Издание добавило, что решение о замораживании средств будут пересматривать ежегодно, но заморозка продлится, пока не исчезнет «непосредственная угроза экономическим интересам союза».

Ранее британские банки выступили против передачи Украине транша в 10,6 миллиарда долларов из блокированных российских активов. Финансовые организации опасаются юридических последствий такого решения.