ЕС занялся планом быстрой переброски тяжелой техники в Европе на случай войны

Еврокомиссия, правительства стран Евросоюза и НАТО разрабатывают механизм для быстрого перемещения тяжелой техники по Европе в случае военного конфликта. Об этом сообщили источники газеты Financial Times .

ЕС планирует создать общий пул транспортных средств — грузовиков, железнодорожных платформ и паромов. Эти ресурсы будут доступны для переброски войск и вооружений между странами-членами.

В следующем месяце Еврокомиссия представит предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и упрощению таможенных процедур в регионе.

По информации источников FT, Еврокомиссия рассматривает возможность создания собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов в Европейском союзе. Однако этот проект может оказаться сложным из-за ограниченного бюджета ЕС. Собеседники FT подчеркивают, что инициатива пока на ранней стадии и может измениться.

Весной 2025 года Европейский союз сделал решительные шаги на пути к милитаризации. В марте на экстренном саммите в Брюсселе утвердили план перевооружения ReArm EU. Он предусматривает совместные закупки оружия на сумму 800 миллиардов евро.

Позже Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации SAFE на 150 миллиардов евро. Этот фонд станет частью долгосрочной программы военного строительства, рассчитанной до 2030 года. На саммите НАТО в Гааге в июне приняли решение увеличить военные расходы европейских стран-членов до 5% ВВП к 2034 году.

Ранее Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами направили коллективное письмо с призывом заморозить конфликт на Украине на текущей линии фронта. Эта линия должна стать точкой отсчета для переговоров. При этом они призвали усилить давление на российскую экономику и добиться того, чтобы украинская позиция была максимально сильной.