ЕС внесет в новый пакет санкций ограничение по визам для россиян

В рамках разработки 19-го пакета санкций в Евросоюзе обсуждают возможность ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Авторы материала назвали очередную инициативу ЕС легковыполнимой, в отличие от призывов со стороны США ввести вторичные санкции в отношении торговых партнеров России.

Европейская комиссия указала на рекордные показатели присутствия российских туристов в таких странах, как Греция, Италия и Франция.

В Евросоюзе назвали отдых россиян в их странах недопустимым во время проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, со стороны Польши прозвучало предложение запретить российским дипломатам свободно перемещаться по странам ЕС.

Тем самым они намерены ограничить их пребывание из соображения безопасности, добавили в публикации.

Ранее США ужесточили визовые правила для россиян. Теперь гражданам России нужно записываться на собеседование в специально указанном посольстве или консульстве в другой стране.