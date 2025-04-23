ЕС захотел запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители

Евросоюз захотел запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку энергоносителей в России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По информации источника агентства, руководство Еврокомиссии в настоящее время работает над юридическими вариантами, чтобы запретить компаниям прерывать контракты на поставки российского газа без риска штрафов.
«Европейским фирмам потенциально могут запретить подписывать новые контракты», — добавили журналисты.
Этот вопрос сейчас изучается в ЕК в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Евросоюз может представить предложения по отказу до 6 мая.