ЕС захотел запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители

Евросоюз захотел запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку энергоносителей в России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По информации источника агентства, руководство Еврокомиссии в настоящее время работает над юридическими вариантами, чтобы запретить компаниям прерывать контракты на поставки российского газа без риска штрафов.

«Европейским фирмам потенциально могут запретить подписывать новые контракты», — добавили журналисты.

Этот вопрос сейчас изучается в ЕК в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Евросоюз может представить предложения по отказу до 6 мая.

Ранее Евросоюз отказался от запрета на импорт сжиженного природного газа из России из-за новых торговых пошлин США.