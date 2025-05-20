ЕС захотел отменить экономические санкции против Сирии

Каллас: ЕС намерен согласовать отмену санкций против Сирии во вторник

Фото: РИА «Новости»

Европейский союз вслед за США планирует во вторник согласовать полную отмену экономических санкций против Сирии. Об этом перед началом заседания глав МИД в Брюсселе заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ее слова привело агентство Reuters.

«Что касается вопроса Сирии, то надеюсь, что сегодня мы договоримся о снятии экономических санкций», — сказала Каллас.

Евросоюз начал активный диалог с новыми сирийскими властями после многолетнего бойкота правительства бывшего президента республики Башара Асада.

В конце февраля ЕС начал отменять рестрикции против Сирии, сняв ряд ограничений в транспортном, энергетическом и банковском секторах. Также сообщество сняло запрет на ввоз в Сирию из стран ЕС предметов для личного пользования категории люкс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности нормализации отношений с новым правительством Сирии.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте